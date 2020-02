Eigen telefoon en celsleutel voor gevangenen

DEN HAAG - Gedetineerden in Nederland krijgen een eigen vaste beveiligde telefoon in hun cel en een sleutel waarmee ze hun cel van buiten kunnen afsluiten. Met die maatregelen wil minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) de werkdruk in de gevangenissen terugdringen en agressie onder de gedetineerden tegengaan.