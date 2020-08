Man vermoordt echtgenote en gooit lichaamsresten in wc

De 55-jarige Xu Guoli zou zijn 51-jarige vrouw op 5 juli in stukken gezaagd hebben, zo meldt de Daily Mail. Hij dumpte haar lichaamsdelen op verschillende plaatsen. Haar lichaamsweefsel werd in het toilet gedumpt.

Xu gaf zijn vrouw een dag later zelf als vermist op. Volgens hem was ze midden in de nacht van huis vertrokken en op mysterieuze wijze verdwenen. Hij werd verdachte, nadat er weefsel van de vrouw in een septic tank in de wijk was gevonden. Ook bekeken agenten meer dan 6000 uur aan beveiligingsbeelden, maar konden ze niet ontdekken dat de vrouw het huis verlaten had.

Anderhalve maand na de ’vermissing’ stond hij journalisten te woord. „Hoe moet het verder met mijn dochters leven? En met mijn leven? Wanneer komt ze terug? We weten niet eens of ze nog leeft of dood is”, jammerde hij toen.

Er waren al langer problemen tussen de twee. Ze waren al eens gescheiden, maar beloofden elkaar in 2008 opnieuw eeuwige trouw.

Na een verhoor van negen uur bekende Xu eindelijk dat hij zijn vrouw vermoord had. Xu werd donderdag aangehouden.