Schilderij Van Gogh doodeenvoudig gestolen: dief neemt doek onder arm mee

Het is kwart over drie in de nacht van zondag op maandag 30 maart als een motorrijder voor het museum langsrijdt, op de kruising draait en zijn koplamp dooft. Met een grote mokerhamer slaat de fors gebouwde dader vervolgens de glazen toegangsdeur aan diggelen. In het museum weet hij ook de deur die toegang geeft tot de vleugel met kunstwerken na een flink aantal slagen open te breken en door een gat in de deur te stappen.

Bekijk ook: Schilderij Van Gogh gestolen uit Museum Singer

Hoe de dader het schilderij met een geschatte waarde van een tot drie miljoen euro van de muur verwijdert, wil de politie hangende het onderzoek nog niet laten zien, zo blijkt uit de toelichting tijdens het programma Opsporing Verzocht op dinsdag.

Wel is duidelijk dat de man in grote haast het museum verlaat met in zijn linkerhand de mokerhamer en het wereldberoemde kunstwerk letterlijk onder de rechterarm geklemd.

Getuigen

De politie zegt niet te weten of de dader hulp van anderen heeft gehad of alleen handelde. De hoop is nog steeds gevestigd op getuigen. Daarbij worden twee specifieke getuigen nog gezocht. Een bestuurder van een witte bestelwagen die net voor de inbraak door de Naarderstraat in Laren reed. En een fietser die rond hetzelfde tijdstip richting het centrum rijdt. Over de fietser zegt de politie: „Dat zou best wel eens een goede getuige kunnen zijn.”

Het onderzoeksteam heeft inmiddels ook de camerabeelden van medio januari tot eind maart bekeken om te zien of er iemand bezig is met voorverkenning en of iemand zich verdacht gedraagt. „Heeft iemand daar toevallig foto’s of filmpjes van gemaakt, ook in de expositieruimte, meld je dan”, aldus een politiewoordvoerder.

’Geschokt, boos en verdrietig’

De inbraak van het werk Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar (1884) van Vincent van Gogh hakt er diep in bij de directeur van het Singer Laren. De Van Gogh was in bruikleen van het Groninger Museum en maakt onderdeel uit van de tentoonstelling Spiegel van de ziel. Toorop tot Mondriaan.

„Wij zijn diep geschokt, boos en verdrietig. Er is een prachtig en ontroerend schilderij van een van onze grootste kunstenaars aan de gemeenschap onttrokken”, liet de museumdirecteur Jan Rudolph de Lorm destijds weten.

Volgens algemeen directeur Evert van Os was de beveiliging van Singer Laren ’volgens protocol’ en ’afgestemd met de verzekeringsexperts’