Pluimveebedrijven beboet voor vangen kippen aan poten

Dierenwelzijnsorganisaties kaartten de verboden en voor de dieren pijnlijke en beangstigende vangmethode aan. Wakker Dier stapte zelfs met succes naar het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) om voor elkaar te krijgen dat het verbod zou worden gehandhaafd, want dat gebeurde de club lang niet vaak en goed genoeg: „Pas als meer dan 2 procent van de kippen ernstig gewond raakte.”

De NVWA kaartte de vangwijze, die bloedingen en gebroken vleugels en botten met zich kan meebrengen, zelf al aan in een inspectierapport over 2019. „Tijdens het vangen pakt de vanger in het algemeen drie tot vijf dieren per hand, waarbij de dieren op de kop hangend aan de poten worden gedragen waarna de dieren in de krat/container worden gestopt.” Verder „kunnen dieren bijvoorbeeld tegen de containers slaan en letsel oplopen en botten breken tijdens het aan de poten optillen en plaatsen in de container.”

De Nederlandse Vereniging van Pluimvee Service Bedrijven (NVPSB) beaamt dat er een verbod is volgens een Europese transportverordening, maar zegt dat de regels niet duidelijk voor kippen zijn geformuleerd en dat er alom in de sector een ander stuk wordt gehanteerd, namelijk de ’guide to good practice for the transport of poultry’. Deze gids maakt geen bezwaar tegen de omstreden vangmethode, stelt de NVPSB.

Legkippen

Bij vleeskuikens worden intussen veelvuldig andere vangmethoden dan met de hand toegepast, maar bij (aankomende) legkippen is het nog nodig om ze met de hand te vangen, aldus Jan Brok van de vereniging. „De dieren worden daarbij 2 tot 15 seconden op de kop gehouden, daarna komen ze al in de krat voor het vervoer”, zegt hij. Bovendien zijn er volgens hem te weinig handen om de kippen allemaal per stuk voorzichtig op te pakken. „Er zouden dan wel vier keer zoveel medewerkers nodig zijn. We hebben nu al te weinig mensen.”

Bekijk ook: Tweede Kamer in verzet tegen veelbesproken wijziging dierenwet

De vang- en laadbedrijven dreigden komende week al te stoppen met het handmatig vangen van pluimvee uit vrees voor boetes na de uitspraak van het CBb. Ze blijven nu echter voorlopig pluimvee vangen omdat er gesprekken zijn die perspectief bieden, zoals met de NVWA over nieuwe methoden. De kansen op boetes worden noodgedwongen maar even voor lief genomen, aldus Brok.