Verdachte bloedbad Waukesha was ’op de vlucht voor misdrijf’

Zij wijzen op voorlopige resultaten van het onderzoek, gebaseerd op videobeelden en gesprekken met getuigen. Eén persoon is na het incident in hechtenis genomen. Het zou gaan om de 39-jarige Darrell Brooks uit Wisconsin. Hij wordt ondervraagd door de politie.

De autoriteiten doorzoeken ook sociale media en andere digitale platforms. Tot dusver hebben de onderzoekers geen reden om aan te nemen dat er enig verband is met radicalisering of extremisme. Ook zou er geen relatie zijn met de omstreden vrijspraak van Kyle Rittenhouse vorige week in Kenosha, 80 kilometer van Waukesha. Rittenhouse had op een antiracismebetoging twee personen doodgeschoten, naar eigen zeggen uit zelfverdediging.

Bij het bloedbad in Waukesha kwamen zeker vijf mensen om het leven, ruim veertig raakten gewond.