’Verdachte Waukesha is rapper Darrell Brooks Jr.’, rode SUV komt overal terug

De man had tijdens zijn aanhouding autosleutels van een Ford op zak, zou uit de audiofragmenten blijken. Ook valt te horen hoe een politieagente vertelt dat een identiteitsbewijs met de naam ’Darrell Brooks Jr.’ in de rode SUV is gevonden.

Rode SUV in video

Op een van Brooks’ rapvideo’s is een rode auto te zien van hetzelfde type als de auto die inreed op de kerstmars waarbij zeker veertig mensen gewond raakten, en vijf doden vielen. Heavy heeft wel vaker bij aanslagen als een van de eerste de naam van de verdachte juist gehad. Ook Fox News- en New York Post-columniste Karol Markowicz deelde al snel de naam van Brooks op basis van een online zoektocht en overheidsdocumenten.

Het geluidsfragment van Heavy gaat ook op sociale media rond. De politie heeft nog geen identiteit van de verdachte aan het publiek medegedeeld.

Tijdens de aanhouding zijn er politieauto’s gesignaleerd bij een huis in de straat N. 19th St. in Milwaukee. Dat adres staat op naam van Brooks. Op Google Maps is op hetzelfde adres een geparkeerde rode SUV te zien.

Rapmuziek

Darrell Brooks Jr., die soms ook de naam Darrell B. Jr. gebruikt, is rapper. Hij gebruikt daarvoor het pseudoniem ’MathBoi Fly’. Zijn video’s zijn doordrenkt van gepronk met wapens en ruige teksten. Op een van zijn video’s is een rode SUV te zien die gelijkenissen kent met de auto van de kerstmarkt in Waukesha.

Zo zou de SUV dus terugkomen in de audiofragmenten, op Google Maps én in zijn eigen rapteksten.

Sociale media

De verdachte lijkt meerdere accounts te hebben op sociale media. Enkele daarvan zijn inmiddels verwijderd.

Op een van de Facebookpagina’s deelde Brooks het nieuws over de vrijspraak van tienerschutter Kyle Rittenhouse, die tijdens een Black Lives Matter-demonstratie drie mensen neerschoot – twee ervan overleden – en naar eigen zeggen uit zelfverdediging handelde. De jury ging daarin mee. De zaak verdeelde Amerika tot op het bot en de uitspraak zorgde voor woedende reacties en nieuwe rellen in de VS.

Brooks deelde zijn onbegrip over de uitspraak. Een relatie met zijn daad is onduidelijk. De politie heeft nog niets over een mogelijk motief laten weten.

Op sociale media zijn ook berichten te lezen met steun voor Kobe Bryant en Malcolm X, en afgrijzen over bijvoorbeeld de Republikeinse politicus Scott Walker die hij als een nazi neerzette met een bewerkte foto. Brooks publiceert geregeld anti-politieberichten. Op Soundcloud introduceert hij zichzelf: ’Geboren en getogen in Milwaukee, in de gevaarlijke west side-buurt van Washington Park, op jonge leeftijd op straat gekomen, na meerdere rechtszaken leeft hij nu zijn muziekdroom op straat. Wordt gezien als de beste underground-artiest van de stad.’

Veelpleger

Darrell E. Brooks Jr. heeft een criminele geschiedenis die net zo lijvig is als het Wetboek van Strafrecht. Het gaat veelal over kleine vergrijpen, zoals het bezit van marihuana, waarvan de eerste veroordeling in 2002, het zich verzetten bij arrestatie, en mishandeling.

Heavy publiceerde een lijst van zijn arrestatiegeschiedenis. Die is 49 pagina’s lang.

Brooks werd deze maand nog opgepakt voor onder meer huiselijk geweld. Ook wordt hij verdacht van bedreiging met een vuurwapen. Beide zaken lopen nog – het rechtssysteem in de staat Wisconsin heeft te kampen met grote achterstanden.

Ondertussen circuleren op sociale media gruwelijke beelden van het moment waarop de auto inrijdt op de kerstmars in Waukesha. De Telegraaf deelt deze bewust niet.