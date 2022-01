’Schuld van 4,6 miljoen dollar’ Cruiseschip wil ’arrestatiebevel’ om openstaande rekening ontlopen en vaart door

Cruiseschip Crystal Symphony Ⓒ AP

Bahama’s - Een cruiseschip dat in Miami af had moeten meren, is zondag doorgevaren naar de Bahama’s. De kapitein nam die beslissing omdat het schip anders in beslag zou worden genomen omdat de rederij nog een openstaande brandstofrekening had.