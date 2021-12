Code geel in het midden en oosten door (natte) sneeuw

De strooiwagens zullen de weg op gaan om zout op de wegen te strooien, maar volgens een woordvoerster van Rijkswaterstaat moeten automobilisten alsnog goed opletten. „Doordat het in verband met de coronamaatregelen nog rustiger is ’s avonds en ’s nachts, wordt het zout minder goed ingereden in de weg en in de banden. Daardoor blijft het verraderlijk.”

Naar verwachting kan er landinwaarts tussen de 2 en 4 centimeter sneeuw vallen. Ook na het dooien van de sneeuw blijft er een gevaar, zo waarschuwt Rijkswaterstaat, omdat vorst aan de grond het water weer kan bevriezen.

Code geel houdt in dat er mogelijk kans is op gevaarlijk weer waarbij het raadzaam is om op te letten.