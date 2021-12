Sneeuw in het oosten, verkeer ondervindt weinig last

In de hogere delen van Arnhem en omgeving ligt vooralsnog de meeste sneeuw, laat Weer.nl weten. Daar ligt een dekje van twee tot drie centimeter. Door de sneeuw is de linkerbaan op de snelweg A12 ter hoogte van Arnhem glad, dus voorzichtigheid is geboden. Ook op de Utrechtse Heuvelrug viel twee tot drie centimeter sneeuw.

Het oosten van Brabant en andere plaatsen in de oostelijke helft van het land zijn ook wit geworden, daar viel tot twee centimeter sneeuw. In het westen is over het algemeen niets gevallen, in Hilversum kan alleen nog wat sneeuw op de auto’s liggen.

Volgens de ANWB kunnen de wegen vooral in Overijssel en Gelderland plaatselijk wit zijn van de sneeuw. „Maar dat is vooral beperkt tot op- en afritten”, zegt een woordvoerder. Met de verkeershinder en ongelukken valt het volgens hem „reuze mee.” „We merken er eigenlijk niks van. Het is nu niet zo dat er in het oosten meer ongelukken plaatsvinden dan in het westen, waar de gladheid geen rol speelt.” Wel vond op de A12 bij Ede een ongeluk plaats. Daar is de rechterrijstrook afgesloten.

Rijkswaterstaat zet sinds maandagavond strooiwagens in om de gladheid te lijf te gaan. Volgens het KNMI smelt de sneeuw geleidelijk weg. Maar ook na het dooien van de sneeuw blijft er een gevaar, zo waarschuwt Rijkswaterstaat, omdat vorst aan de grond het water weer kan bevriezen.