Russische influencer (35) trouwt met stiefzoon (21) en bevalt van eerste kind: ’Ze verleidde hem’

Marina Balmasheva verliet haar echtgenoot voor zijn zoon, Vladimir ’Vova’ Shavyrin. Die was toen 20 jaar. „Ze verleidde mijn zoon”, verklaarde de ex-man. „Hij had nog nooit een vriendinnetje gehad voor haar. Ze vonden het geen probleem om seks te hebben als ik thuis was.”

„Als het een ander was geweest, zou ik het haar vergeven dat ze me bedroog. Maar mijn zoon...”, tekent de Daily Mail op. „Het ging zo, dat ze naar zijn slaapkamer rende terwijl ik sliep. Daarna kwam ze terug, lag met mij in bed, alsof er niets was gebeurd.”

Baby

Het nieuwe stel – zij is 35, hij 21 – hebben nu een eerste baby gekregen. Het kind is geboren in een ziekenhuis in Krasnodar. Internationale nieuwsmedia delen foto’s.

Opmerkelijk genoeg leerde Marina haar huidige echtgenoot kennen toen hij 7 jaar (!) was.

"Hij heeft de meest charmante blauwe ogen ter wereld"

Marina is gewichtsverliesgoeroe en heeft een half miljoen volgers op sociale media. Ze deelde onder meer een foto waarin ze te zien is met het jongetje. Destijds was zij 22 jaar, hij 7. Inmiddels zijn ze naar elkaar toe gegroeid.

Op Instagram verhaalt Marina over haar cosmetische ingrepen. Daarmee moest ze aantrekkelijker worden voor haar nieuwe vlam, een man met ’de meest charmante blauwe ogen ter wereld’.

Maar nep? Dat is ze niet. „Superveel mensen zeggen dat ik make-up moet gebruiken voor mijn jonge echtgenoot, maar dat doe ik niet. Hij werd verliefd op me ondanks alle littekens van plastische chirurgie, cellulitis, te veel huid en mijn personaliteit.”

„Ik wil niet beter lijken dan ik ben.”

De twee samen op de bank. Ⓒ Eigen foto

Voor altijd?

Ondanks het nieuwe kindje valt nog te bezien of haar nieuwste huwelijk ’tot de dood ons scheidt’ zal standhouden. Balmasheva heeft in de huwelijksakte laten vastleggen dat ze al haar bezittingen en tegoeden behoudt in geval van een scheiding – voor het geval dat.

De ex-man en vader van ’Vova’, Alexey Shavyrin (45), leeft voor zover mogelijk gewoon door. Hij zorgt voor de vijf geadopteerde kinderen die het stel tijdens hun 10 jaar durende huwelijk hebben opgevoed.