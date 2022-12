Eilandstaten vieren als eerste landen 2023

Na de eilandstaatjes volgen Nieuw-Zeeland en Australië. De eerste landen in Azië, waaronder Japan, Zuid-Korea en China, beginnen aan het nieuwe jaar als het in Nederland nog middag is. Noord- en Zuid-Amerika zijn de laatste continenten waar oud en nieuw wordt gevierd.

De afgelopen twee jaar gingen vanwege het coronavirus festiviteiten op veel plekken niet door of alleen in afgeslankte vorm. In Londen is er voor het eerst sinds de jaarwisseling 2019/2020 weer een vuurwerkshow bij het reuzenrad London Eye. In Braziliaanse metropool Rio de Janeiro mogen mensen zonder beperkingen feestvieren op het strand en in de Verenigde Staten wordt het nieuwe jaar ingeluid met de traditionele 'ball drop', het laten zakken van een bal, op Times Square in New York.