Tolerantie is maar een heel dun laagje ijs

Bij mij in de straat hangen heel wat regenboogvlaggen, ook aan huizen waarvan ik weet of vermoed dat er geen homo’s, transgenders of andere leden van de LHBTI-gemeenschap wonen. Mensen hebben gehoor gegeven aan de oproep van de organisatie van Pride Amsterdam om, nu de meeste activiteiten in de Prideweek niet door kunnen gaan, de bekende regenboogvlag zichtbaar op te hangen.