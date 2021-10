Verdachte die eigen huis in Best in brand stak vrijgelaten

Kopieer naar clipboard

Ⓒ GinoPress

DEN BOSCH - De 56-jarige man in Best die 16 oktober is aangehouden op verdenking van het in brand steken van zijn eigen huis is vrijdag vrijgelaten. Hij is nog wel verdachte, meldt het Openbaar Ministerie.