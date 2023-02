Man rijdt in op agent bij alcoholcontrole en vlucht daarna weg

Rond 21.00 uur vroeg een van de aanwezige agenten een bestuurder om richting een parkeerplaats te rijden voor een controle. De automobilist negeerde de aanwijzing en reed snel weg, waarbij een agent bijna werd geraakt. De politie doet onderzoek en vraagt getuigen zich te melden.

Een zoekactie die meteen daarna in de buurt werd gehouden, leverde niets op. Getuigen die iets hebben gezien of camerabeelden hebben, worden gevraagd zich te melden. De bestuurder is donker getint en droeg een muts en een oorbel. Hij reed in een witte Renault Zoë met op de zijkant in groene letters de tekst 'MyWheels', zo meldt Omroep West.