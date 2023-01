Begeleidster (26) jeugdzorginstelling Emmen doodgestoken

De steekpartij gebeurde zaterdag rond 20.30 uur in een locatie van jeugdzorginstelling Yorneo in de Stationsstraat waar jongeren wonen. Zij zijn tussen 12 en 18 jaar oud. De instelling wordt op de eigen website omschreven als ’Gezinshulpverlening met verblijf’.

Een tienermeisje dat in het pand aanwezig was, sloeg alarm. Ze rende in paniek naar buiten in haar onesie, schrijft het Dagblad van het Noorden. Ze ging eerst naar de buren maar kreeg daar geen gehoor. Daarna rende ze naar een naastgelegen café en schreeuwde ze dat er iets heel ergs was gebeurd. De politie was snel ter plaatse en heeft zich over het meisje ontfermd. Ook agenten van de Dienst Speciale Interventies werden opgeroepen. Voor de begeleidster kwam de hulp te laat, zij overleed volgens de politie ter plaatse aan haar verwondingen.

De 19-jarige verdachte werd na de fatale steekpartij opgepakt in Emmen. Later op de avond is een 16-jarige jongen aangehouden in de gemeente Meppel.

Burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout laat op Twitter weten dat zijn medeleven uitgaat naar de nabestaanden van het slachtoffer. De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.