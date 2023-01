Begeleidster jeugdzorginstelling Emmen doodgestoken

De politie maakte zaterdagavond melding van de fatale steekpartij in de Stationsstraat, waar de instelling gevestigd is. Het slachtoffer overleed daarbij ter plaatse. Burgemeester van Emmen Eric van Oosterhout liet later op Twitter weten dat zij een begeleidster was bij Yorneo. De instelling wordt op de eigen website omschreven als ’Gezinshulpverlening met verblijf’.

Een tienermeisje dat in het pand aanwezig was, sloeg alarm. Ze rende in paniek naar buiten in haar onesie, schrijft het Dagblad van het Noorden. Ze ging eerst naar de buren maar kreeg daar geen gehoor. Daarna rende ze naar café Groothuis en schreeuwde ze dat er iets heel ergs was gebeurd. De politie was snel ter plaatse en heeft zich over het meisje ontfermd.

Een van de verdachten werd kort na het steekincident aangehouden, de ander werd enkele uren later opgepakt. Voor het pand verzamelden zich zaterdagavond geëmotioneerde collega’s van de vrouw.

De politie doet onderzoek naar de toedracht van de steekpartij.