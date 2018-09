Het is ’stoptober’: steun voor stoppende roker

UTRECHT - Stoppen met roken. Voor de meeste rokers blijft het een lastige stap, zeker zonder professionele hulp of steun vanuit de omgeving. Het jaarlijks terugkerende 'Stoptober' dat zondag begint , is in het leven geroepen om de roker te helpen van zijn verslaving af te komen. De afgelopen drie jaar hebben al ruim 150.000 mensen meegedaan aan dit massale stopmoment.