Orkaan Isaias afgeschaald naar tropische storm, nog wel veel overlast

De windsnelheden liepen tijdens de storm op tot 140 kilometer per uur. Het Amerikaanse National Hurricane Center (NHC) heeft Isaias inmiddels afgeschaald naar een tropische storm, maar dat betekent niet dat het gevaar nu is geweken.

De storm trekt naar verwachting naar het noordoosten. Er worden zware regenval en overstromingen verwacht in Washington, Baltimore en andere kustgebieden. De gouverneur van New Jersey heeft de noodtoestand uitgeroepen. Hij vraagt inwoners om niet de weg op te gaan als het stormt. Ook in de staat New York wordt gewaarschuwd voor de storm. Evacuaties of noodverordeningen zijn in eerste instantie niet afgekondigd.

Isaias hield eerder ook al huis in de Bahama’s, Puerto Rico en de Dominicaanse Republiek.