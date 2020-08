Orkaan Isaias houdt weer huis in Verenigde Staten

Mensen trotseren het water in Myrtle Beach, South Carolina. Ⓒ AFP

RALEIGH - De orkaan Isaias is opnieuw in de Verenigde Staten aan land gekomen, deze keer in de staat North Carolina. Eerder hield de orkaan onder meer al huis in de staat Florida en op de Bahama’s. Verwacht wordt dat de orkaan verder naar het noorden trekt in het oosten van de Verenigde Staten.