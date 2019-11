Seksclub Doetinchem ’onder vergrootglas’ na onthullende beelden

Dat zegt Doetinchems burgemeester Mark Boumans tegen de Gelderlander na onthullende beelden van het erotisch centrum in Undercover in Nederland van onderzoeksjournalist Alberto Stegeman. In de uitzending, mogelijk gemaakt door een prostituee die undercover te werk ging, kwamen vermeende misstanden aan bod. Er zou sprake zijn van mensenhandel, uitbuiting en mensonterende omstandigheden waar de vrouwen mee te kampen hebben. Zo zouden sekswerkers van Escape, „opgehokt als vee”, slapen in een garage zonder ramen of stromend water. Ze zouden uit angst hun inkomsten te verliezen, niet naar de politie durven te stappen.

Overnachten bij het bordeel is volgens de vergunning echter niet toegestaan. Daarom houdt de gemeente de situatie scherp in de gaten, aldus de burgemeester. Bij twee eerdere controles dit jaar werden „geen overtredingen geconstateerd.”

’Slavernij’

CDA-politica Kuiken heeft Kamervragen over de kwestie gesteld en spreekt tegen de krant van ’moderne slavernij’. ,,Juist in de seksbranche zijn er regels om vrouwen te beschermen, maar het bewijs ligt er dat Escape zich daar niet aan houdt én daar over liegt.” Ze eist dat de club gesloten wordt.

In 2011 werd er een prostituee voor de club neergeschoten. De politie startte toen al een onderzoek naar Escape, maar er konden geen strafbare feiten worden aangetoond.