Hoon voor CO2-plan in de zorg: ’Knettergek’

In de Tweede Kamer wordt het plan beschimpt. „Knettergek”, oordeelt PVV-Kamerlid Fleur Agema. Ook VVD’er Antoinette Laan weet niet wat ze hoort. „Sommige partijen willen zelfs voor u bepalen welke narcose beter is voor bij een operatie”, gruwelt ze.

CU en GroenLinks presenteren hun milieuvriendelijke voorstel tijdens de bespreking van de zorgbegroting. Ziekenhuizen moeten ’s nachts de ventilatiesystemen in hun operatiekamers vaker uitzetten, opperen de twee partijen. En narcose kan ook via een infuus in plaats van met CO2 uitstotend desfluraan-gas.

„De zorg bezwijkt onder personeelstekorten, te weinig plekken, regels en gegraai. En dan gaan ze het hebben over CO2”, zegt Agema verbijsterd. CDA’er Evert-Jan Slootweg vindt het vergroenen van de zorg helemaal geen taak voor de politiek. „Dat is aan de instellingen zelf. Zij weten heus wel of iets groener en goedkoper kan en doen dat vaak ook al.”

Lastpak

Aan de zorg geeft het kabinet volgend jaar het meeste geld uit, nog meer dan Sociale Zekerheid. En die enorme zorguitgaven groeien alleen maar, zij het iets minder hard dan voorheen. Zorgwaakhond NZa luidde daar recent nog de noodklok over. De NZa vindt dat veranderingen die de zorg betaalbaar dienen te houden, veel te langzaam gaan. Hierdoor dreigt ook de toegankelijkheid van de zorg in het geding te komen.

Zorgeconoom Xander Koolman onderschrijft de alarmerende bevindingen van de NZa. „Al is er geen acuut probleem met de financiering”, zegt hij. Die komt pas over een paar jaar als de vergrijzing op haar hoogtepunt is en het personeelstekort in de zorg nog steeds hoog is.

„Maar juist dat er geen acuut probleem is, maakt dat we niet de urgentie zien om drastische stappen te nemen”, waarschuwt Koolman, ook in de richting van de plannetjes bedenkende Tweede Kamer. Die drastische stappen zijn volgens hem wel nodig om de zorguitgaven beheersbaar te houden en daarmee de toegankelijkheid tot de zorg te kunnen garanderen.

D66 enthousiast

D66-Kamerlid Rens Raemakers vindt het milieuvriendelijke ziekenhuisplan van CU en GroenLinks juist wel ’interessant’. „Mijn partij houdt niet van verspilling. Ik wil hier meer van weten”, zegt hij enthousiast.