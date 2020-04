Ondanks corona toch 1 april-grappen

De gemeente Sittard-Geleen schrok zich gisteren wezenloos toen het lucht kreeg van een brief die bij bewoners in de wijk Baandert in de bus was gedaan. In de brief, voorzien van het logo van de Rijksoverheid, viel te lezen dat het coronavirus geconstateerd is in de wijk. „Ook wij van de gemeente Sittard/Geleen nemen hiervoor maatregelingen”, stond in het met spelfouten doordrenkte stuk.

De gemeente zou alle straten van de wijk gaan schoonmaken en desinfecteren. En daarom moesten de bewoners onmiddellijk hun straat én voortuin vrijmaken en zelfs de auto dus weghalen. „Mensen let op elkaar in deze moeilijke tijden”, zo sluit de briefschrijver af.

De gemeente benadrukt echter in een reactie met klem dat het bericht nep is. „U hoeft niets te doen.”

Het is de zoveelste slechte ’coronagrap’ in korte tijd. Zo deed vorige week een nepbericht de ronde dat alle straten op slot zouden gaan omdat de luchtmacht het land zou gaan desinfecteren.

Tegelijkertijd zijn er ook ludieke grappen, die vooral door scholen worden gemaakt. Zo deden verschillende scholen aan kinderen de oproep om vandaag hun gemaakte huiswerk op de ramen te plakken. Leerkrachten hebben tenslotte niet langer zicht op wat de kinderen op papier kunnen. Tijdens een ronde op de fiets of auto zouden ze het huiswerk aan een strikte controle onderwerpen.

En behalve het papieren huiswerk komt er natuurlijk nog iets in het gedrang door de coronacrisis: de hoofdluiscontrole. Maar ook daar hebben scholen wat op bedacht, zo meldden ze aan de ouders en kinderen. Zo zou er een digitale luizenscanner in het leven geroepen zijn, waarmee de hoofdluiscontrole thuis met elk apparaat (tablet, laptop, computer en smartphone) uitgevoerd zou kunnen worden.

Al moeten leerlingen dan wel goed de instructie lezen. Het is belangrijk dat ze hun hoofd tegen het scherm houden en tien seconden stil blijven zitten. Daarna krijgen ze onmiddellijk de uitslag, aldus verschillende scholen. Niet dus.

(filmpje:)

Volgens andere scholen is een enkele foto van het haar al voldoende voor de digitale hoofdluiscontrole. Wel op voorwaarde dat kinderen zo min mogelijk gel erin hebben en geen haarband dragen.

Andere ouders en kinderen ontvingen deze week een bericht dat de schoolfotograaf gewoon thuis langskomt. In speciale ’tijdslots’ zouden de scholieren een voor een in de voortuin op de gevoelige plaat vastgelegd worden.

Ook ministeries worden genoemd in de grappen. Zo ontvingen sommige kinderen én hun ouders/verzorgers een keurige brief van het ’Ministerie van Schone Zaken’. Voor hen zou er werk aan de winkel zijn, want er zouden heuse inspecteurs langskomen die de slaapkamer aan een intensieve controle gingen onderwerpen.

„Het is de bedoeling dat de kinderen zelf hun slaapkamer goed schoonmaken en opruimen.” Ook als de inspecteur niet langs zou komen, moesten de kinderen bewijzen dat hun kamer wel degelijk schoon was, door een foto naar hun juf of meester te sturen, zo valt in de brief te lezen.

KPN vervult eveneens een rol binnen een 1 aprilgrap. In een brief zou het bedrijf de ’belangrijke mededeling’ doen dat er ingrijpende maatregelen genomen worden als gevolg van het coronavirus. Vanwege de zieken onder het personeel en de toename in het datagebruik van Nederlandse huishoudens, zag de instantie zich volgens de brief genoodzaakt om 1 op de 100 aansluitingen stop te zetten tot 28 april.

„Door middel van loting hebben wij 1 op de 100 klanten getrokken die dit offer voor de volksgezondheid moeten brengen. Helaas moet ik u mededelen dat loting uw woonadres heeft aangewezen voor afsluiting”, zo luidt het slechte bericht. Een lichtpuntje: de ’getroffen’ huishoudens hoeven het maandbedrag van 62 euro niet te betalen en kunnen op 29 april een dag gratis gebruik maken van alle natuurfilms van David Attenborough.

De brief wordt niet geheel toevallig ondertekend met ’Avril Premiere’. „De puber bij ons in huis is in alle staten”, zo lacht Pieter Paul Slikker op Twitter.