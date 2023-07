Israëlische premier Netanyahu opgenomen in ziekenhuis

De Israëlische televisiezender Keshet 12 meldt dat Netanyahu niet onder narcose is gebracht en dat er geen sprake is van een overdracht van de macht. Volgens de zender had de premier last van pijn op de borst.

Netanyahu was in zijn residentie in de kustplaats Caesarea op het moment dat hij onwel werd, op zo’n 30 kilometer ten noorden van Tel Aviv. Hij ondergaat onderzoeken in het Sheba Hospital in Tel Hashomer, in de buurt van Tel Aviv.

Ook in oktober vorig jaar werd de intussen 73-jarige premier al eens opgenomen in het ziekenhuis. Ook toen kreeg hij naar verluidt pijn op de borst tijdens een bezoek aan een synagoge ter gelegenheid van Jom Kipoer, de belangrijkste religieuze feestdag in Israël.