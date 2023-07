Netanyahu moet nacht in ziekenhuis blijven na uitdroging

Volgens zijn woordvoerder voelt Netanyahu zich „heel goed” en is er na tests niets verontrustends vastgesteld. De premier had vermoedelijk last van uitdroging. Israël heeft momenteel te maken met temperaturen boven de 30 graden. Op beelden van de Israëlische televisie was een goedgezinde Netanyahu te zien die opriep om de zon te mijden en voldoende te drinken. Hij vertelde er hoe hij met zijn vrouw naar een meer ging „in de zon, zonder water en zonder hoed.” Netanyahu noemde het „geen goed idee.”

Eerder op zaterdagavond had de Israëlische minister voor Energie Yisrael Katz, die ook partijgenoot is van de premier, gezegd dat Netanyahu „weer aan het werk gaat en dat zijn ziekenhuisopname achter hem ligt.” Maar zo’n vaart lijkt het dus niet te lopen. Even leek de ziekenopname ernstiger, toen de Israëlische televisiezender Keshet 12 meldde dat de premier last zou hebben gehad van pijn op de borst. Toch is hij nooit buiten bewustzijn geweest, en is er op geen enkel moment sprake van geweest dat iemand anders zijn taken moest overnemen. Volgens zijn eigen woordvoerder was hij enkel even „duizelig.”

Netanyahu was in zijn residentie in de kustplaats Caesarea op het moment dat hij onwel werd, op zo’n 30 kilometer ten noorden van Tel Aviv. Ook in oktober vorig jaar werd de intussen 73-jarige premier al eens opgenomen in het ziekenhuis. Hij werd toen onwel tijdens een bezoek aan een synagoge ter gelegenheid van Jom Kipoer, de belangrijkste religieuze feestdag in Israël.

Netanyahu is bezig aan zijn vijfde termijn en is daarmee de langst regerende Israëlische premier. Zijn eerste termijn begon in 1999, hoewel hij niet onafgebroken premier was. De afgelopen maanden vonden in Israël grote demonstraties plaats tegen de justitiële hervorming die Netanyahu nastreeft. Daarmee wil de premier de macht van het Hooggerechtshof beperken en de regering juist meer zeggenschap geven. Ook op zaterdagavond verzamelden zich opnieuw meer dan 100.000 demonstranten in Tel Aviv.