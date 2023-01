Jongen (15) mist bus en pakt auto ouders voor rit naar school

De politie kwam hem op het spoor nadat hij bij de brug over het Prinses Margrietkanaal bij Kootstertille door rood reed. De politie zag dit gebeuren en gaf hem een stopteken. De jongen verklaarde dat hij de bus had gemist en daarom haast had.

De politie twijfelde al snel of de jongen wel bevoegd was om te rijden, want hij zag er erg jong uit. Hij bleek 15 jaar oud te zijn en was dus zeker niet in het bezit van een rijbewijs. ,,School moet nog even langer wachten”, schrijft de politie Noordoost Fryslan op Facebook. De politie heeft de jongen twee bekeuringen gegeven en is met zijn ouders in gesprek gegaan. Die wisten niet dat hun zoon de auto had meegenomen.