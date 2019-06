Frans hitterecord met 44,3 graden

Het vorige record stond op 44,1 graden. Ⓒ AFP

CARPENTRAS - In het Zuid-Franse Carpentras, ten noorden van Marseille, is vrijdagmiddag een warmterecord gemeten. Met 44,3 graden Celcius is dit de warmste temperatuur ooit vastgesteld in Frankrijk, aldus Météo-France. Het record stond op 44,1 graden. Dat werd 90 kilometer westelijker gemeten, in Conqueyrac, op 12 augustus 2003.