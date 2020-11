Robert (15) wil vogeltje bevrijden, zit zelf uren klem: ’Ook wel weer grappig’

Toen Robert Gildemacher dinsdagavond wat rondhing met zijn vrienden op het Kolkplantsoen in Oostzaan, werd zijn aandacht getrokken door een vogeltje dat vastzat in de hoogste boom van het hofje. Onder aanmoediging van de aanwezige leeftijdsgenoten schoot de tiener het arme dier te hulp. ,,Ik zag dat het vogeltje met zijn vleugel klemzat en besloot te helpen”, vertelt Robert.

Niet veel later waren de rollen echter omgedraaid. ,,Ik kwam vast te zitten met mijn voet en de vogel was inmiddels weggevlogen.” In totaal heeft Robert een flinke poos in de hoge boom doorgebracht. ,,Ik heb er meer dan 2 uur gezeten.” Het kostte de brandweer de nodige moeite om de dappere dodo uit de boom te vissen. ,,Ze moesten de tak waartussen ik klemzat wegsnijden, dat duurde even.”

Van angst was er geen sprake. ,,Ik doe wel vaker dit soort gekke dingen.” Maar dit keer was het Robert niet om het vermaak van zijn vrienden, maar om het welzijn van het vogeltje te doen. Bij de brandweer konden ze er volgens Robert uiteindelijk wel om lachen. ,,Ze zeiden dat het een best domme actie was. Maar ze vonden het ook wel grappig.”