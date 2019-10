Brits Lagerhuis: geen verkiezingen op 12 december

Johnson ziet vervroegde verkiezingen als een manier om de impasse rond de Brexit te doorbreken. Zijn Conservatieve Partij heeft geen meerderheid in het Lagerhuis. Daardoor was hij ook maandag weer afhankelijk van de steun van de oppositie, omdat twee derde van de parlementariërs moet instemmen met een vervroegde stembusgang.

De premier had de steun nodig van 434 Lagerhuisleden, maar kwam daar niet bij in de buurt. 299 parlementariërs waren voor vervroegde verkiezingen, 70 stemden tegen de motie. De rest onthield zich.

De premier vroeg het parlement al twee keer eerder om vervroegde verkiezingen, maar daar was steeds te weinig draagvlak voor. De grootste oppositiepartij Labour heeft feitelijk een veto over de kwestie. Partijleider Jeremy Corbyn heeft gezegd in principe wel voor verkiezingen te zijn, maar pas als de dreiging van een Brexit zonder deal helemaal van tafel is.