Woeste Piers Morgan: ’Meghan drijft iedereen uit elkaar en dat is racisme?’

Het is voormalig Labour-adviseur Ayesha Hazarika die stelt dat Meghan ’het slachtoffer is van racisme in de media’. „Als een erg succesvolle blanke man zul je niet ervaren hebben wat anderen meegemaakt zullen hebben in hun leven. Sta eens een tijdje in een ander zijn schoenen.” Zij vindt dat de presentator zich keihard opstelt tegenover Meghan en vermoedt dat zijn blik een gevolg is van het feit dat Meghan elk contact met hem verbroken heeft, een dag nadat ze prins Harry ontmoette.

Piers Morgan op zijn beurt noemde Harry en Meghan, die vandaag in crisisberaad met Buckingham Palace hun toekomstige rollen zullen bespreken binnen danwel buiten het Britse koningshuis ’verwende nesten’ die Queen Elizabeth ’afschuwelijk’ hebben behandeld. Hij verweet hen dat ze ’wereldwijde supersterren’ willen zijn in plaats van hun verplichtingen te willen vervullen waarvoor de belastingbetaler betaalt.

Hij eist dan ook concrete voorbeelden van racisme. „Ze is vervreemd geraakt van haar hele familie, behalve van haar moeder. Harry heeft zijn schoonvader nooit ontmoet, ze heeft haar oude vrienden in de steek gelaten. Ze heeft de twee jongens uit elkaar gedreven; Harry en zijn broer. Waar is het racisme? Je kunt dat niet simpelweg op racisme gooien.”