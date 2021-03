Hofjestroubadour Gulian (32) vrolijkt Utrechters op: ’Een soort 17e-eeuwse singer-songwriter’

Stadstroubadour Gulian van Nierop gaat bewoners van Utrechtse hofjes opfleuren met gratis concerten. Ⓒ foto Menno Bausch

Utrecht - Als de mensen niet naar het theater kunnen, dan ga ik wel naar de mensen met mijn muziek. Dat is de filosofie van stadstroubadour en zanger Gulian van Nierop (32), die op zoek is naar mensen die in hofjes wonen in Utrecht.