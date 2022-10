‘Zo valt nieuw lied Roxeanne Hazes ook uit te leggen’

Veel mensen denken dat Roxeanne Hazes in haar nieuwe single ‘Geen Sorry’ afrekent met moeder Rachel. Volgens Evert Santegoeds is er ook een andere uitleg mogelijk. „Roxeanne zou dit niet snel op straat uitvechten”, zegt de hoofdredacteur van Privé in een nieuwe aflevering van de podcast Strikt Privé. Verder: Lee Towers heeft gereageerd op de arrestatie van zijn oudste zoon vanwege witwaspraktijken en het wapen dat in zijn woning was aangetroffen. Het Verenigd Koninkrijk lag bezaaid met 1200 Paddingtonbeertjes als eerbetoon voor de Queen en een opvallende deelnemer in het nieuwe seizoen van het Videoland-programma Special Forces VIPS.

De podcast Strikt Privé is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts of Spotify.

