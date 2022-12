Vierde jongen (6) overleden na val in bevroren Engels meer

Reddingswerkers leggen bloemen in Solihull.

Solihull - Nadat eerder drie jonge jongens omkwamen na een val in een bevroren meer, is nu ook een vierde jongen overleden. Dat meldt de West Midlands Police. De 6-jarige jongen overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.