Onbemande testvlucht naar maan moet op 29 augustus vertrekken

De lancering van de missie Artemis I staat voorlopig gepland voor 14.33 uur Nederlandse tijd op 29 augustus, vanaf de ruimtebasis Kennedy Space Center bij Cape Canaveral in Florida. Dat meldden de ruimtevaartorganisaties NASA (Verenigde Staten) en ESA (Europa).

Als het niet lukt om de raket op 29 augustus op te laten stijgen, zijn de volgende mogelijkheden op 2 en 5 september. De reis duurt in totaal ongeveer zes weken. Rond half oktober moet het vaartuig terugkeren op aarde.

Bij de volgende testvlucht, Artemis II, zitten wel mensen aan boord. Zij vliegen een rondje rond de maan en keren daarna terug naar de aarde. Die missie staat vooralsnog gepland voor mei 2024. De namen van de astronauten zijn nog niet bekendgemaakt, maar het gaat om drie mensen uit de Verenigde Staten en iemand uit Canada. Rond 2025 zou het hoogtepunt moeten volgen met de missie Artemis III, waarbij mensen weer voet op de maan zetten. Het is de bedoeling dat een man en een vrouw dan ongeveer een week op de zuidpool van de maan verblijven. Tussen 1969 en 1972 zijn in totaal twaalf mensen, allen mannen, op de maan geweest.

Het vaartuig dat naar de maan gaat, heet de Orion. De bemanning zit in het voorste stuk, dat door de Verenigde Staten wordt gebouwd. De achterkant komt uit Europa. In dat deel zitten onder meer de motoren, zuurstof, water en de temperatuurregeling. De elektriciteit aan boord wordt opgewekt door zonnepanelen uit Leiden. In ruil daarvoor krijgt Europa in een later stadium ook drie plekken om mensen richting de maan te sturen. Wie dat worden, is ook nog niet bekend.