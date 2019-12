Vrouw valt uit ambulance, personeel heeft niks door

De patiënte was vanwege klachten die leken op een beroerte onderweg van het ziekenhuis in de stad Lipetsk - even ten zuiden van Moskou - naar een regionaal ziekenhuis in Zadonsk, toen ze zich steeds slechter begon te voelen. „Ik zocht contact met de verpleegster die tegen de regels in voorin naast de chauffeur was gaan zitten,” zo vertelt Galina Dmitriyeva (56) aan de Russische sensatiekrant Komsomolskaya Pravda.

De verpleegster, die kennelijk geen trek had in problemen, beet haar patiënte toe stil te zijn en te blijven liggen. Toen Galina Dmitriyeva wilde verzitten om een iets comfortabeler positie in te nemen, kwam ze tegen de achterdeur aan en die bleek niet afdoende te zijn afgesloten. „En toen werd alles zwart, ik vloog zo de weg op”, schrijft The Mirror.

De vrouw tuimelde over de druk bereden weg en werd op een haar na gemist door achteropkomend verkeer. Galina liep diverse ernstige verwondingen op en werd geholpen door automobilisten en een agent, die haar reanimeerde. Het ambulancepersoneel kwam er pas 25 kilometer verderop achter dat de patiënte niet meer achterin zat.

Nu, acht maanden na het ongeval, loopt Galina nog altijd op krukken. Zij zegt voor het leven invalide te zijn en heeft nog steeds moeite met spreken.

Hoewel de politie in eerste instantie geen reden zag voor een strafrechtelijk onderzoek hebben openbaar aanklagers daar nu toch toe besloten. Het ziekenhuis beweerde aanvankelijk dat de patiënte vrijwillig uit de ambulance was gestapt, maar kwam daar later van terug en erkent nu zijn verantwoordelijkheid. De verpleegster hangt een celstraf van een jaar boven het hoofd.