Kabelbaan gesaboteerd; dertig gondels storten naar beneden

Op het moment van het incident, rond 4:30 uur ’s nachts lokale tijd, zat er nog niemand in de kabelbaan. Er raakte ook niemand gewond.

Volgens een woordvoerder van de kabelbaan is de schade aanzienlijk, maar is nog niet duidelijk hoe groot deze exact is. „We hebben 31 cabines aan de kabel en we denken dat ze nu allemaal op de grond liggen. Dat betekent overigens niet automatisch dat ze allemaal beschadigd zijn.”

Initieel onderzoek wees uit dat de hoofdlijn is doorgesneden: sabotage dus.

De kabelbaan is een belangrijke toeristische attractie en kan 240 mensen tegelijk vervoeren. Vanuit de cabines hebben mensen een mooi uitzicht op de fjorden aan de Pacifische kust van Canada.

De attractie zal voor onbepaalde tijd zijn gesloten.