Premium Het beste van De Telegraaf

Buurtbewoners en experts verbijsterd: ’Het ligt niet altijd aan de hond zelf’ Waarom viel hond eigen baasjes op brute wijze aan? ’Zoiets gebeurt nooit uit het niets’

Door Martijn Schoolenberg Kopieer naar clipboard

Buurtbewoonster Jolande: „Het ligt niet altijd aan de hond zelf.” Ⓒ De Telegraaf

Rotterdam - Buurtbewoners en experts reageren geschokt op het incident waarbij een man en een vrouw zijn aangevallen door hun eigen hond. De situatie was zo ernstig dat het stel zich zaterdag moest verschansen in een van de kamers van hun huis aan de Olmendaal in de Rotterdamse wijk Vreewijk. „Wat een drama.”