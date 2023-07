Russische topgeneraal omgekomen bij aanval met ’Britse raket’

Het Russische ministerie van Defensie heeft het nieuws niet bevestigd, maar de dood van Tsokov gaat ook rond op pro-Russische kanalen op Telegram.

Het Oekraïense leger zou een aanval hebben uitgevoerd op een hotel, waar zich een commandopost van het Russische leger zou bevinden. ’Voenkory Russkoy Vesny’, een pro-Russisch Telegram-kanaal meldde dat de generaal omkwam door een aanval met een Storm Shadow, een Britse raket.

Oleg Tsokov werd dit jaar luitenant-generaal. In september vorig jaar raakte hij gewond in Loehansk, maar keerde terug naar het front. Naast de invasie van Oekraïne nam hij ook deel aan twee Tsjetsjeense oorlogen en de oorlog in Syrië.

Duikbootcommandant

Een paar dagen eerder werd in de straten van het Russische Krasnodar de 42-jarige Russische mobilisatiefunctionaris en voormalig duikbootcommandant Stanislav Rzhitsky doodgeschoten terwijl hij aan het hardlopen was. Volgens Oekraïense media was Rzhitsky als commandant op een Russische onderzeeër mogelijk betrokken bij een raketaanval op 14 juli 2022 op het Oekraïense dorp Vinnytsia, waarbij volgens Oekraïne zeker 27 burgers om het leven kwamen. Onder de doden waren drie kinderen.