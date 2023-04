78-jarige Bonnie voor derde keer opgepakt voor bankoverval

Tijdens de overval had ze 13.000 dollar in kleine coupures geëist, middels een net briefje dat ze overhandigde, met daarbij de tekst: „Sorry, ik wilde je niet bang maken”. Toen ze werd aangehouden lag haar auto vol met losse briefjes en volgens de agenten hing er een sterke alcoholgeur in het voertuig.

Ze waren toch ietwat geschokt dat zo’n oude dame besloten had om een bank te overvallen, maar volgens haar zoon had ze enkele jaren terug eenzelfde actie ondernomen in een voorstad van Kansas City. Toen ze 75 was, was ze in een kwade bui naar buiten gestormd met de mededeling: „Dan ga ik wel een bank overvallen.” En dat deed ze toen ook doodleuk. In 1977 zou ze ook al een bank hebben overvallen in Californië.