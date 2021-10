Medaille voor heldhaftige Hagenaars: ’Het water kwam tot boven mijn neus’

Binnenland

Enschedese zussen Fabiënne en Valerie mogen tóch in hun huis blijven wonen

Zussen Fabiënne (20) en Valerie Valk (18) mogen toch in hun woning in Enschede blijven wonen. De zussen kwamen in het nieuws nadat zij hun huurwoning zouden worden uitgezet nadat hun moeder was overleden.