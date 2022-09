Koning zegt werkbezoek Amerika af om longontsteking

De koning is herstellende van een longontsteking; het maken van vliegreizen kan volgens de Rijksvoorlichtingsdienst volledig herstel van een longontsteking in de weg staan. Werkzaamheden in Nederland kunnen, zij het op beperkter schaal, wel doorgang vinden. De koning doet overigens alleen reeds geplande dingen. Nieuwe afspraken worden voorlopig niet gemaakt zodat hij de tijd kan gebruiken om te herstellen.

Koningin Máxima en deelnemende bewindspersonen zullen invulling geven aan reeds geplande programmaonderdelen in Amerika. De precieze invulling van het programma wordt op een later moment bekend gemaakt.