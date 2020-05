Kamerleden DENK: de strijdbijl is begraven

Azarkan bevestigt in een korte toelichting dat er inderdaad sprake is van een verzoening. Het inzicht is volgens hem ontwikkeld dat de betrokkenen dit zo gaan doen in het belang van de partij. Ook Kuzu en Öztürk bevestigen de inhoud van de verklaring. Daarnaast is afgesproken dat ze het bij de verklaring laten.

Tussen de DENK-kamerleden was de afgelopen weken een flinke strijd ontstaan. Kuzu trok zich na een ruzie met Öztürk - die ook voorzitter is van het partijbestuur - terug als fractievoorzitter Zijn opvolger Azarkan vroeg vergeefs aan het DENK-partijbestuur om op te stappen. Twee bestuursleden bleven aan, onder wie Öztürk, die daarop Azarkan uit de partij zetten. Een beroepscommissie draaide dat royement weer terug.

Spijt

In de verklaring zondagavond staat dat er „uitspraken zijn gedaan en handelingen verricht die DENK en de onderlinge verhoudingen niet ten goede zijn gekomen. De betrokkenen in dit proces hebben spijt betuigd en elkaar beloofd om het verleden achter zich te laten en zich te richten op de toekomst van DENK.”

Afgesproken is dat een commissie onder leiding van het Statenlid Metin Celik de Algemene Ledenvergadering van 6 juni 2020 zal organiseren. Tot die tijd zal het bestuur zich beperken tot strikt noodzakelijke bestuurstaken, zo is besloten.

De vergadering zal vanwege de coronamaatregelen op een andere manier plaatsvinden. Zo zullen maximaal dertig mensen de bijeenkomst bijwonen op een nog nader te bepalen locatie. De leden kunnen de vergadering digitaal volgen. Een notaris en advocatenkantoor zullen de vergadering begeleiden.

