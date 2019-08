Buma geïnstalleerd als burgemeester Leeuwarden

Ⓒ ANP

LEEUWARDEN - Sybrand Buma is maandag geïnstalleerd als burgemeester van Leeuwarden. De 54-jarige Buma was sinds 2010 fractieleider van het CDA in de Tweede Kamer. Daarvoor werkte hij onder meer voor de Raad van State en het ministerie van Binnenlandse Zaken.