Kou in aantocht: ’We gaan nu merken dat het herfst is’

De gevoelstemperatuur ligt woensdag, voor het eerst deze herfst, op het warmste moment van de dag nog onder de 10 graden. Jaco van Wezel van Weeronline spreekt dan ook van ’een winterjassendag, als tegenhanger van rokjesdag’. „De herfst vordert en dat merken we aan een daling van de temperatuur. Afgelopen zaterdag werd het voor het eerst sinds 12 mei nergens meer 15 graden in ons land.”

Eigenlijk valt de temperatuur daarmee nog relatief mee, ware het niet dat een koude noordoostenwind door het land waait, waardoor het op het warmste moment van de dag aanvoelt alsof het slechts een graad of 8 is. In de vroege ochtend ligt de gevoelstemperatuur slechts een paar graden boven het vriespunt.

Van Wezel: „Donderdag komt de winterjas ook goed van pas. Het wordt dan 11-13 graden, maar opnieuw waait er een koude noordoostenwind. Er is veel bewolking en vooral in Limburg kan een spatje regen vallen.”

Vrijdag blijft het droog. De wind neemt in het weekend af in kracht. Wellicht krijgt de zon dan af en toe nog kans om door te breken.