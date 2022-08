Franse hulpverleners bezorgd over toestand witte dolfijn in Seine

De witte dolfijn werd dinsdag voor het eerst gespot. Donderdag bevond het dier zich in de buurt van Vernon, op meer dan honderd kilometer van de kust, waar hulpverleners het gedurende enkele uren konden waarnemen voordat de beloega uit het oog werd verloren. De Franse krant Le Monde schrijft dat de witte dolfijn meer dan dertig kilometer in één dag had afgelegd.

De lokale autoriteiten melden donderdagavond dat de huid van het dier lijkt te zijn veranderd. Ook is de beloega ondervoed. Tegelijkertijd brengt de witte dolfijn relatief weinig tijd aan de oppervlakte door, wat erop duidt dat het voldoende zuurstof krijgt. Dit bemoeilijkt een eventuele reddingsoperatie omdat het dier „boten ontvlucht en zich niet richting de kust laat manoeuvreren”, aldus de autoriteiten.

Een woordvoerder van Sea Shepherd, een dierenwelzijnsorganisatie, zegt dat de beloega niet kan blijven waar deze nu is omdat het water in de Seine „zeer vervuild” is en de rivier „lawaaierig.” Walvisachtigen zijn extreem gevoelig voor geluid. De lokale autoriteiten roepen op om uit de buurt van het dier te blijven om zo te voorkomen dat het extra stress ondervindt.

Hoe het verder moet met de beloega is de vraag. Sea Shepherd is met drones onderweg om het dier nauwlettend in de gaten te houden. „Het is belangrijk deze beloega goed te blijven voeden om te voorkomen dat het dier hetzelfde lot treft als de orka die eind mei stierf”, zegt de woordvoerder. Toen zwom een ernstig zieke orka tientallen kilometers de Seine in nadat pogingen het dier terug naar zee te leiden waren mislukt. Een maand later werd een vermoedelijke dwergvinvis van 10 meter lang gespot in de rivier.

Normaal komen dergelijke walvisachtigen voor in koude wateren, maar soms verschijnen ze zuidelijker. Witte dolfijnen kunnen tot 5 meter lang worden.