Buitenlandse media roemen ’Teflon Mark’ om ’bescheiden aard’

De Vlaamse omroep VRT noemt Rutte een „raspoliticus” en „een Nederlander in hart en nieren”, die zich in zijn thuisstad Den Haag gedraagt als „de gewone man”, die zich „steevast met de fiets verplaatst.” Volgens de VRT was het „die herkenbaarheid, ver van een ivoren toren, die Rutte uiteindelijk zege na zege bezorgt, naast een gebrek aan een echte sterke uitdager.”

De BBC schrijft dat Rutte bekend staat om „zijn vermogen om politieke schandalen met een ongeschonden reputatie te boven te komen.” De Britse omroep verwijst naar een filmpje in 2018, waarin „zijn bescheiden aard” wordt vastgelegd „toen hij per ongeluk zijn koffie liet vallen op weg naar het parlement en vervolgens zelf de rommel opruimde met een emmer en dweil.”

’Bescheiden levensstijl’

Ook de New York Times spreekt over een premier met een „bescheiden levensstijl. Hij betaalt zijn eigen koffie. Bij openbare evenementen staat hij net als iedereen in de rij. Op z’n Nederlands reist hij het liefst op de fiets naar zijn werk. Zaterdag reed Rutte zelf naar de koning in een Saab die hij al jaren heeft.”

Persbureau Bloomberg zegt dat met Ruttes aangekondigde afscheid „een einde komt aan een carrière die hem in het hart van de politiek van de Europese Unie plaatste”, die te maken kreeg met de schuldencrisis, een pandemie en de oorlog in Oekraïne. „Rutte is een slimme operator die een belangrijke speler werd in de Europese Raad vanwege zijn vermogen om de agenda vorm te geven en door het complexe web van nationale loyaliteiten te navigeren.”