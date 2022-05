Premium Het beste van De Telegraaf

Dreigende oorlog in Israël na geweldsgolf Palestijnse aanslagplegers geïnspireerd door terreuroproep Hamas: ’Grijp het hakmes’

Door Ralph Dekkers Kopieer naar clipboard

Tranen en verdriet bij de begrafenis van een van de Israëlische terreurslachtoffers. Ⓒ ANP / Eyevine

TEL AVIV - De jonge Palestijnse terroristen hadden de woorden van Yahya Sinwar goed in hun oren geknoopt. „Laat iedereen zijn geweer klaarzetten”, sprak de Hamas-leider in Gaza onlangs in een opzwepende speech. „En wie geen geweer heeft, pak een hakmes of bijl!” Ook dit weekend was het weer raak in Israël en de Palestijnse gebieden.