Zingende KLM-purser mag optreden met Three Degrees

Ⓒ Eigen foto

SCHIPHOL - KLM-purser Marloes van der Meijs-Felix mag komend najaar optreden met het wereldberoemde Amerikaanse soultrio The Three Degrees tijdens een concert in Nederland. Zij wordt door de Amerikaanse zangeressen geëerd omdat ze na het uitvoeren van de laatste coronavlucht afgelopen maart door de boordtelefoon geëmotioneerd het nummer ’When will I see you again’ ten gehore bracht voor de passagiers.