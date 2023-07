Harbers: lekkende brandstof zal niet naar Wadden stromen

Woensdagavond meldde de Waddenvereniging dat er nog geen olie is gelekt uit het schip, de Fremantle Highway. Rijkswaterstaat is met een oliebestrijdingsvaartuig in de buurt om meteen te kunnen ingrijpen zodra dat wel het geval is. Het schip kan nog niet worden weggesleept omdat de brand aan boord nog niet uit is.

Aanvankelijk lag de Fremantle Highway dicht bij de vaargeul en bij een belangrijke gasleiding, schrijft Harbers. Het kon worden verplaatst en wordt nu met een noodsleepkabel op zijn plek gehouden. Het schip heeft volgens de minister 2800 auto's aan boord, waaronder een aantal elektrische voertuigen.