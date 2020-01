Nederlands marineschip gewoon naar zeestraat Iran

Defensie wijst erop dat het fregat Zr. Ms. De Ruyter pas eind januari vertrekt. Ⓒ Ab Blauw

Den Haag - De missie van een Nederlands marineschip in de Perzische Golf wordt vooralsnog niet afgeblazen na opgelopen spanningen tussen Iran en de VS. Het ministerie van Defensie wijst erop dat het fregat Zr. Ms. De Ruyter pas eind januari vertrekt. Dan zijn de gemoederen mogelijk weer wat bedaard. De ontwikkelingen worden in de tussentijd wel scherp in de gaten gehouden.