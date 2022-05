Handgeschreven gedicht Van den Vondel onder de hamer

Het gedicht aan Huygens is in bezit van een particulier die anoniem wenst te blijven, zegt de verantwoordelijke deskundige van het veilinghuis. Het document, dat ongeveer zo groot is als een A4’tje, belandde na de dood van Huygens via onder meer Franse families en een verzamelaar in diens bezit. De deskundige stelt dat dergelijke handgeschreven werken van Vondel zeldzaam zijn. „Ze zijn al decennialang niet meer op de markt geweest.”

In het gedicht roept Vondel Huygens op zijn invloed aan te wenden om stadhouder Frederik Hendrik over te halen vrede te sluiten in de Tachtigjarige Oorlog (1568-1648) met Spanje. Huygens was secretaris van de stadhouder en ook onder meer dichter.

Er zijn twee door Vondel geschreven exemplaren van ’Vredeswensch’ bekend. Het andere document, dat hij aan dichteres Maria Tesselschade Roemers Visscher stuurde, wordt bewaard in de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam.

Volgens Bubb Kuyper Veilingen staat onomstotelijk vast dat Vondel het document schreef dat straks onder de hamer gaat. „De achterkant is geadresseerd aan Huygens, hij heeft het na ontvangst zelf gedateerd. Je kunt de oude vouwen nog zien. Ook het handschrift is van Vondel, dat staat buiten kijf.”

Joost van den Vondel werd in 1587 geboren in Keulen en ontwikkelde zich tot een van de grootste schrijvers van de Gouden Eeuw. Hij produceerde tal van gelegenheidsgedichten, satires en toneelstukken. Hij stierf in 1679 op 91-jarige leeftijd in Amsterdam en liet een groot oeuvre na.